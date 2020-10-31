Провластная партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует, по результатам опросов, на выборах в Грузии

Провластная партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует, по результатам опросов, на парламентских выборах в Грузии. Экзитполы были организованы четырьмя грузинскими телеканалами. По их данным, правящая партия, набирает от 41 до 55% голосов, что дает ей право единолично формировать правительство. Ее главный соперник — блок Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» – набирает от 23 до 33% голосов. Костяком этого объединения выступает партия экс президента Грузии Михаила Саакашвили «Национальное движение».

Сам Саакашвили у себя в Фейсбуке назвал триумфом грузинской оппозиции итоги выборов в Парламент. При этом Саакашвили заявил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в новом правительстве.

Среди партий, которые, по опросам, впервые попадают в парламент — «Единая Грузия — демократическое движение» и ее лидер Нино Бурджанадзе, а также партия «Гирчи», которая известна своей эпатажной повесткой, включая легализацию марихуаны.

Итоговая явка на выборах превысила 56%.