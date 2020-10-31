Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий бывшим президентам получить пожизненный статус сенаторов. В частности, согласно проекту, президент, ушедший в отставку, может подать заявление о получении статуса пожизненного сенатора. Заявление может быть подано только один раз в течение трех месяцев со дня ухода с поста президента. Президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, тоже может подать заявление в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

Практическая польза для самого президента от этих поправок остается неясной, — полагает политолог Глеб Павловский.

Поправки предусматривают увеличение президентской квоты до 30 сенаторов, 7 из которых могут быть назначены пожизненно.