Массовые мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября не состоятся из-за опасности распространения коронавируса. Об этом информирует столичный департамент региональной безопасности. Кроме того, не состоится и марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года — он также отменен из-за COVID-19.