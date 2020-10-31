Массовые мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября не состоятся из-за опасности распространения коронавируса. Об этом информирует столичный департамент региональной безопасности. Кроме того, не состоится и марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года — он также отменен из-за COVID-19.
2020-10-31T21:03:48+03:00
2020-10-31T21:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 31 октября 2020
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