Злоумышленник, ранивший священника в Лионе, был вооружен обрезом охотничьего ружья

Об этом сообщает газета Parisienne. По ее информации, нападавший два раз выстрелил в священнослужителя, когда тот закрывал вход в храм. Единственными свидетелями нападения стали два человека, находившиеся в припаркованной машине. Преступник скрылся. Раненый в тяжелом состоянии госпитализирован. Священнику по имени Николас 52 года. Он отец троих детей. При оказании ему медпомощи он успел сказать, что не знает напавшего. Пока расследованием занимается судебная полиция Лиона.

Между тем министр внутренних дел Жеральд Дарманен сейчас проводит в Париже совещание в кризисном штабе. Позже сюда прибудет премьер-министр Жан Кастекс, который прервал деловую поездку и экстренно вернулся в столицу. Правоохранители пока воздерживаются квалифицировать преступление как теракт.

Ранее на этой неделе вооруженныйножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти

ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.