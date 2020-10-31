Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» побеждает на парламентских выборах Грузии. Это следует из опросов на избирательных участках, проведенных по заказам трех грузинских телеканалов. По их данным, провластная партия набирает от 41 до 55% голосов.

Второе место, по данным экзитполов, набирает блок «Единое национальное движение -объединенная оппозиция «Сила в единстве», костяк которой составляет партия экс президента Грузии Михаила Саакашвили «Национальное движение». У этого объединения около 33%.