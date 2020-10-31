Массовые мероприятия 4 и 7 ноября в Москве не состоятся из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте региональной безопасности. Там напомнили, что в городе продолжает действовать запрет на проведение маршей, акций и других массовых мероприятий. Таким образом, в Москве не будет марша в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года