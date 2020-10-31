Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий бывшим президентам получить пожизненный статус сенаторов. Согласно проекту, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с их истечением или досрочно ушедший в отставку, может подать заявление о получении статуса пожизненного сенатора. Заявление может быть подано только один раз в течение трех месяцев со дня его ухода с поста президента. Президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, также имеет право подать заявление в течение трех месяцев со дня его вступления в силу. В документе указывается, что всего пожизненных сенаторов может быть не более семи.