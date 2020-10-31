Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии. О причинах увольнения не сообщается. Ранее о готовящейся отставке Генерал-полковник писал «Коммерсант». По информации издания, увольнение 58-летнего Сергея Ченчика связано с кадровой политикой в Росгвардии. В июне прошлого года был отправлен в отставку другой первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Оба генерала были близко знакомы, неоднократно пересекались по службе и в 2016 году практически одновременно перешли на работу в Росгвардию.