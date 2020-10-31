Прощание с писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым состоится в воскресенье, 02 ноября. Об этом сообщила вдова писателя Ася Петрова. Церемония начнется в 12 часов в морге клинической больницы №12 им. Соколова по адресу ул. Сантьяго-де-Куба, дом 7.
2020-10-31T20:07:17+03:00
2020-10-31T20:07:17+03:00
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20:07, 31 октября 2020
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