Прощание с писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым состоится в воскресенье, 02 ноября. Об этом сообщила вдова писателя Ася Петрова. Церемония начнется в 12 часов в морге клинической больницы №12 им. Соколова по адресу ул. Сантьяго-де-Куба, дом 7.