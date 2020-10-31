Прощание с британским актером Шоном Коннери пройдет в узком кругу родственников и друзей. Об этом говорится в заявлении семьи артиста, который умер сегодня на 91-м году жизни. Как говорится в заявлении, после того как ситуация с пандемией коронавируса улучшится, будет организовано официальное прощание. В заявлении семьи сообщается, что актер «умер на Багамах, во сне, в окружении близких. Дата и место похорон не уточняются. Шон Коннери получил мировую известность по роли Джеймса Бонда. За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах и был удостоен американской кинопремии «Оскар» в 1988 году.