Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Он, в частности, предусматривает увеличение президентской квоты до 30 сенаторов, 7 из которых могут быть назначены пожизненно. Исходя их поправок, бывший президент, а ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сможет в течение трех месяцев после вступления в силу закона подать заявление для получения статуса сенатора. Об этом ТАСС рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.