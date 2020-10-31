Предварительной причиной возгорания в больнице в Челябинске губернатор области назвал короткое замыкание

Предварительной причиной возгорания в кислородной будке больницы в Челябинске губернатор области Алексей Текслер назвал короткое замыкание в аварийном электрооборудовании на криостанции. В результате, по его словам, произошли возгорание и взрыв, от которого пострадали соседние жилые здания. Текслер также сообщил, что ремонт поврежденных квартир проведут за счет областного бюджета. Губернатор добавил, что расселены люди из 39 квартир: кто-то остановился у родственников, кого-то определили в общежитие.