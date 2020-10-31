Число случаев COVID-19 в Британии за время пандемии превысило миллион

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило один миллион, за минувшие сутки COVID-19 заразились 21 915 человек, скончались 326, следует из данных минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 24 405 человек, скончались 275 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии по данным на середину дня субботы подтвердился у 1 011 660 человек, скончались 46 555, — сообщает ТАСС.
2020-10-31T19:35:38+03:00
2020-10-31T19:35:38+03:00
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19:35, 31 октября 2020
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