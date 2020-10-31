Канцлер Австрии Себастьян Куртц объявил о начале второго общенационального карантина с 3 ноября. По его словам, закроются отели и предприятия общепита. Канцлер также высказался за ввод ограничений на выход из дома с 20:00 до 06:00. Но это, по его словам, не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще. Можно будет ходить на работу, помогать другим людям или совершать прогулки.
2020-10-31T19:35:11+03:00
2020-10-31T19:35:11+03:00
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19:35, 31 октября 2020
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