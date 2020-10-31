В Италии через неделю возможно введение общенационального карантина

По сведениям издания «Мессаджеро», новый пакет ограничительных мер готовится правительством к следующим выходным. По данным газеты, речь идет о закрытии магазинов, за исключением продуктовых, и ограничении передвижения населения без уважительной причины. Однако планируется сохранить открытыми сады, школы и предприятия. По другой информации, Минздрав рассматривает варианты введения режима изоляции в Милане, Неаполе и, вероятно, в Риме.
2020-10-31T19:32:47+03:00
2020-10-31T19:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 31 октября 2020
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