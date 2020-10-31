Власти рассматривают несколько версий пожара в больнице в Челябинске

Основная — аварийный режим работы электрооборудования. Об этом рассказал начальник регионального управления МЧС Юрий Буренко по его словам, в результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что для окончательных выводов потребуется 2-3 дня.

Сегодня произошел взрыв кислородной будки и пожар в Городской больнице N2 Челябинска, где проходили лечение пациенты с COVID-19. Погибших и пострадавших нет. Из больницы было эвакуировано 153 пациента.