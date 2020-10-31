Траурные мероприятия прошли сегодня в память о жертвах теракта в небе над Синайским полуостровом

Со дня трагедии исполнилось пять лет.

Панихида по погибшим началась сегодня в 7:14 утра. Именно в это время пять лет назад в самолете, летевшем из Египта в Петербург, взорвалась бомба. Погибли все пассажиры и экипаж. На панихиду пришли их родственники и представители Смольного. Люди приехали из 38 городов и шести стран. После все поехали на кладбище к памятнику под названием «Сложенные крылья». Тут захоронены останки неопознанных жертв теракта. В полдень по всему Петербурга колокола всех православных храмов прозвучали 224 раза по числу погибших. После состоялось траурное мероприятие в Ленинградской области. Туда приехал губернатор региона Александр Дрозденко. Мемориал здесь представляет собой стальные плиты с имена погибших и металлические цилиндры, которые похожи на орган. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета.

В России крушение самолета признали терактом, Египет же все еще продолжает расследование. Из-за этого некоторые родственники погибших продолжают судиться за компенсации.

Крушение самолета над Синайским полуостровом в 2015 стало самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.