Оппозиционные марши в Минске закончились задержаниями нескольких человек

При этом прямых столкновений протестующих с силовиками на этот раз не было.

Сначала в Минске люди собрались на две акции: помимо традиционного женского марша это был еще и марш людей с инвалидностью. Впоследствии они объединились в одну колонну, которая насчитывала несколько сотен человек. Люди шли по главной улице Минска – проспекту Независимости – почти не встречая сопротивления милиции. Силовики лишь дежурили в некоторых местах – например, на центральной площади Независимости, а также перекрывали для движения автомобилей несколько улиц. Акция закончилась у здания Минского государственного лингвистического университета. МВД Белоруссии отчиталось о нескольких задержанных участницах марша: по данным белорусского интернет-издания Tut.by, речь идет о двух девушках.

В Гродно, в свою очередь, намечался марш в поддержку рабочих завода «Гродно Азот», однако там силовики действовали жестче.: они почти сразу решили разогнать акцию из нескольких десятков человек, задерживая людей как в центре города, так и во дворах.

Протесты с требованием отставки Лукашенко с поста президента не прекращаются в Белоруссии уже почти три месяца.