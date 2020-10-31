Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о формировании Совета Федерации

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Он размещен в правовой базе Нижней палаты.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, 7 из которых могут быть назначены пожизненно. Также, согласно одной из поправок, президент России, срок исполнение полномочий которого завершится, либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно.

Кроме того, согласно законопроекту, глава субъекта РФ сможет назначать сенатором депутата Госдумы, избранного по одномандатному округу.

Госдумой законопроект о порядке формирования Совета Федерации будет рассмотрен в ноябре. Принять внесенный Владимиром Путиным документ Госдума и Совет Федерации намерены до конца года.

Согласно тексту инициативы, закон вступает в силу со дня официального опубликования.