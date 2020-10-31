Большинство избирателей Новой Зеландии на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных

Большинство избирателей Новой Зеландии — 65% — на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных. Как сообщается на сайте «Би-би-си», против закона об эвтаназии высказались 34%. Официальные результаты референдума объявят через несколько дней. В прошлом году законопроект об эвтаназии принял новозеландский парламент. Но для вступления в силу его должны одобрить и на всенародном голосовании. Легализацию в стране употребления, продажи и производства марихуаны в рекреационных целях на референдуме поддержали 46%, более 53% выступили против.