Большинство избирателей Новой Зеландии на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных

Большинство избирателей Новой Зеландии — 65% — на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных. Как сообщается на сайте «Би-би-си», против закона об эвтаназии высказались 34%. Официальные результаты референдума объявят через несколько дней. В прошлом году законопроект об эвтаназии принял новозеландский парламент. Но для вступления в силу его должны одобрить и на всенародном голосовании. Легализацию в стране употребления, продажи и производства марихуаны в рекреационных целях на референдуме поддержали 46%, более 53% выступили против.
2020-10-31T18:35:19+03:00
2020-10-31T18:35:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2734420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:35, 31 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…