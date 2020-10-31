Владимир Путин внес в ГД проекты поправок в законы о формировании СФ и статусе сенатора и депутата

Согласно поправкам, членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения. Экс-президент, ставший сенатором, сохранит все свои социальные и иные гарантии. Пожизненными сенаторами смогут стать граждане с выдающимися заслугами перед страной. Экс-президент будет вправе в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего закона подать заявление на назначение членом СФ. Парламент намерен до конца года принять законопроект о порядке формирования Совфеда.