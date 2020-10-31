После взрыва в больнице в Челябинске проверят меры безопасности в медучреждениях УФО, где лечат людей с COVID-19

После взрыва в больнице в Челябинске проверят меры безопасности во всех медучреждениях Уральского федерального округа, где лечат людей с коронавирусом COVID-19. Сегодня произошел взрыв кислородной будки в челябинской горбольнице N2.

Взорвавшаяся кислородная будка использовалась впервые. Разгерметизацию могли вызвать нарушения при монтаже или эксплуатации, сообщает региональный МЧС. Власти также уверяют, что два пациента, по сообщениям СМИ скончавшиеся во время эвакуации, на самом деле умерли еще до взрыва