Охрана посольства Франции в Москве усилена

Рядом с дипмиссией уже третий день собираются протестующие против высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе и свободе слова. Накануне ТАСС сообщал о задержании около 20 манифестантов. Сегодня обстановка у посольства относительно спокойная. Несколько человек стоят у ограды с портретами Макрона с отпечатком ботинка на лице. В пятницу посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории России.

16 октября в пригороде Парижа исламист обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти страны «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии» и не запретят публиковать карикатуры.