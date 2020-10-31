В Татарстане задержали отчима 16-летнего подростка, убитого при нападении на полицию в городе Кукмор. В чем подозревают бизнесмена Марата Замалиева, пока не уточняется. В 2001 году Замалиева приговорили к 14 годам заключения по обвинению в совершении диверсии: он участвовал во взрывах магистральных газопроводов в Кировской области. Как пишет «Коммерсантъ», на суде Замалиев и другие фигуранты дела отрицали вину и заявляли, что попали под влияние ваххабитов, но сами себя такими не считают.

В ночь на 30 октября 16-летний Виталий Антипов, пасынок Замалиева, забросал отдел МВД в Кукморе бутылками с зажигательной смесью, после чего напал с ножом на полицейских. Во время нападения он называл полицейских врагами Аллаха. Юношу застрелили при задержании.