В центре Москвы совершено нападение на сотрудников полиции

Мужчина напал на полицейских неподалеку от здания ГУ МВД по Москве на Петровке, двое человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавший мужчина несколько раз ударил полицейских рядом с ОВД Тверской в непосредственной близости от здания Совета Федерации. Как рассказал источник агентства, полицейские получили нетяжелые травмы. При задержании гражданин оказал активное сопротивление, к нему была применена физическая сила и специальные средства.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, мужчина 1988 года рождения задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Интернет-издание Baza утверждает, что нападение совершил 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров, которого 6 лет назад уже судили за нападение на полицейского.

Как сообщил корреспондет «Эха», никаких усилений у здания на Петровке в настоящий момент не наблюдается.