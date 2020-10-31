Умер знаменитый британский актер Шон Коннери

Умер знаменитый британский актер, обладатель «Оскара» и других кинопремий Шон Коннери. В августе ему исполнилось 90 лет.

В кино Шон Коннери сыграл более 70-ти ролей. Карьеру, которая продлилась полвека, начал в 54-м году с эпизодической роли в фильме «Сирень весной». Мировую известность актеру позже принесла роль агента 007 в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Огромная армия поклонников Коннери считает, что лучше него шпиона никто не сыграл.

Именно Коннери первым вывел роль агента британской разведки на большой экран, актер появился в общей сложности в семи фильмах о Бонде. Первый «Доктор Ноу» вышел в 62-м. Коннери тогда был не очень известен, и для него роль стала своеобразным счастливым билетом в мир кино. Коннери сыграл Бонда впервые в 32 года, пройдя жёсткий отбор. Хорошая спортивная форма, шарм и ироничная улыбка сделали своё дело. Из бондианы он уходил, но опять возвращался, поддавшись уговорам и прибыльным предложениям. В последний раз сыграл шпиона в возрасте 53-х лет, это был фильм «Никогда не говори никогда». Кстати, Коннери единственный из всех исполнителей Бонда удостоился кинопремии Оскар. Ещё одну золотую статуэтку он получил за роль полицейского Джима Мэлоуна в фильме «Неприкасаемые» в 88-м году. Тогда актер произнёс одну из самых забавных речей в истории кино.

Всегда элегантный на экране и в жизни, это отмечают его друзья и коллеги. Будущий актер родился в 1930-м году в столице Шотландии Эдинбурге в простой рабочей семье. В 13 лет Шону бросил школу и начал зарабатывать, чтобы помочь семье. Позже служил в Королевском военно-морском флоте Великобритании, где сделал себе татуировки на правой руке: «Шотландия навсегда» и «Мама и папа». Перепробовал массу профессий, пока не нашёл себя в кино. Фильмов, в которых Коннери блистал, не счесть. Помимо серии картин о Бонде это «Имя розы», «Скала», «Мост слишком далеко», «Убийство в Восточном экспрессе», «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Кроме Оскара был награжден премиями Золотой глобус и BAFTA. В начале нулевых годов актёр карьеру завершил. Немного раньше британская королева Елизавета Вторая посвятила его в рыцари. При этом Коннери был активным членом Шотландской национальной партии и сторонником независимости страны от Англии.

Точные причины смерти не уточняются, но известно, что помимо преклонного возраста, у Коннери были проблемы с сердцем, и одновременно с этим он боролся с онкологическим заболеванием. О месте и времени похорон Шона Коннери информации пока нет.

Коннери был одним из наиболее известных актеров в истории кино, заслужив репутацию самого харизматичного мужчины на экране. Об этом «Эху» рассказал кинокритик Виктор Матизен. Пропагандисты пытались представлять Шона Коннери в роли Джеймса Бонда как врага и главного агента капитализма, но к счастью, эти времена давно прошли, заключил Виктор Матизен.