Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в стартовом матче 13-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. «Рубин» одержал шестую победу в сезоне и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» проиграл пятый выездной матч сезона из шести и остался 12-м.