В США выявили более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как передает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения США, это максимальный прирост в стране с начала пандемии. Университет Джонса Хопкинса сообщает о меньшем количестве заболевших: по его данным, выявлено 99 тыс. новых случаев заболевания.