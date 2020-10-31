В Подмосковье со следующей недели введут обязательную изоляцию для жителей старше 65 лет

В Подмосковье с начала следующей недели введут обязательную изоляцию для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В то же время пожилым людям разрешат ходить в магазин и прогуливаться, и социальную карту у них блокировать не будут. Тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу, ограничение также не коснется. Школьников, живущих в квартире с пожилыми, разрешат перевести на домашнее обучение.

Глава области Андрей Воробьев в телеэфире выразил надежду, что эти меры приведет к «большему самоконтролю и самодисциплине». Обязательная изоляция не коснется руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Ограничение не коснется и работников здравоохранения.