Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Как говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета, речь идет о наземных пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска в речных портах. Это делается для предотвращения распространения COVID-19". Данное ограничение, в частности, не распространяется на россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.
2020-10-31T17:36:03+03:00
2020-10-31T17:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 31 октября 2020
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