Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Как говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета, речь идет о наземных пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска в речных портах. Это делается для предотвращения распространения COVID-19". Данное ограничение, в частности, не распространяется на россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.