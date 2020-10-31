Прокуроры после взрыва в больнице в Челябинске проверят соблюдение мер безопасности во всех медучреждениях УФО, где лечат людей с COVID-19. Сегодня произошел взрыв кислородной будки в челябинской горбольнице N2. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.