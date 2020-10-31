Футбольный клуб «Барселона» может стать банкротом, если не сократит зарплаты игроков. Пока руководство и футболисты не могут найти компромисса в этом вопросе, сообщают испанские СМИ.

«Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса, сообщает портал Sport.es. Отмечается, что каталонский клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30%. Крайний срок принятия решения истекает 5 ноября. Если сторонам не удастся договориться, клуб может начать процедуру банкротства уже в январе.

Ранее «Барселона» уже подавала заявку на компенсацию части затрат на зарплаты сотрудников от государства. Игроки в свою очередь согласились на понижение оплаты. Причем, тогда инициировал переговоры футболистов с клубом капитан команды Лионель Месси.

Напомню, что именно аргентинец является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Если переговоры с ним закончатся неудачно, то клуб будет обязан выплатить Месси премию. Средств на которую у сине-гранатовых просто нет.

В начале октября «Барселона» сообщила об убытках в размере €97 млн. Главной причиной стала пандемия коронавируса.