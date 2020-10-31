Скончался знаменитый британский актер Шон Коннери

Лишь пару месяцев назад ему исполнилось 90 лет.

Сын водителя грузовика и уборщицы, работавший в юности спасателем, чернорабочим и полировщиком мебели – в 23 года Шон Коннери стал получать первые роли после успеха на конкурсе по бодибилдингу «Мистер Вселенная». Ради карьеры актера он отказался от пути профессионального футболиста – и называл это «одним из самых умных решений».

Ошеломительный успех и мировая слава пришли после 30 – Коннери снялся в главной роли в фильме «Доктор Ноу». Это первая экранизация романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Всего на счету шотландца – 7 фильмов о секретном агенте 007. Даже некоторые его преемники называли Коннери своим «любимым» Бондом, а многие кинокритики считают его лучшим исполнителем роли в истории.

Актер, впрочем, не остался киногероем 60-х. Его ждали новый успех и признание в 80-х: например, за роли францисканского монаха в экранизации романа Умберто Эко «Имя Розы», или полицейского в фильме «Неприкасаемые», после которого Коннери ждал «Оскар» за лучшую роль второго плана. На счету актера также три «Золотых глобуса» и три британские премии BAFTA, а также один титул – рыцарский, который 20 лет назад ему пожаловала королева Елизавета II.

В последние годы Коннери жил на Багамских островах – в родную Шотландию он обещал вернуться, если страна обретет независимость от Великобритании.