В Москве задержан мужчина, напавший на полицейских на Петровке

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на двух полицейских в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщила Иванова. В настоящее время, по ее словам, подозреваемый задержан.