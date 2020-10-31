В Москве задержан мужчина, напавший на полицейских на Петровке

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на двух полицейских в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщила Иванова. В настоящее время, по ее словам, подозреваемый задержан.
2020-10-31T17:19:00+03:00
2020-10-31T17:19:27+03:00
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17:19, 31 октября 2020
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