Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 28. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.