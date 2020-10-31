В Белоруссии задержана администратор Telegram-канала «Водители 97», призывавшего к блокированию дорог

Как сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, подозреваемая заключена под стражу. В рамках уголовного дела задержано пять участников данного Telegram-канала по другим эпизодам. По словам Чемодановой, проводится работа по признанию ресурса «Водители 97» экстремистским.