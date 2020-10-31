Полиция задержала работника завода «Салют», который протестовал против выселения из общежития на Красной площади

Полиция задержала работника авиамоторного завода «Салют» Георгия Харченко, который стоял на Красной площади с белым листом бумаги, протестуя против выселения из общежития. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член движения «Общежития Москвы» Александр Зимбовский. Он рассказал, что Харченко получил свое жилье по адресу 9-ая улица Соколиной горы д.9 от авиамоторного завода «Салют» и прожил там более 17 лет. «Затем обитателей общежития начали выселять. После долгих акций протеста Департамент признал за большинством жильцов право на соцнайм, и они были переселены в комфортабельные квартиры, но 9 семей остались без квартир, в том числе семья Харченко», — уточнил Зимбовский.

По словам Зимбовского, в сентябре семья Харченко была выселена на улицу судебными приставами, пока тот находился в больнице после операции, а его сын — на работе. «Приставы без всякого уведомления прибыли 14 сентября в квартиру Харченко, вскрыли ее и поставили на сигнализацию. При этом вещи семьи остались за опечатанной дверью, а ряд документов и 9 тысяч рублей, как выяснилось позже, пропали», — добавил Зимбовский. Он отметил, что сейчас Харченко находится в ОВД «Китай-город».