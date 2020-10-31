Большинство жителей Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии

Ранее законопроект уже поддержал новозеландский парламент.

Более 65% новозеландцев поддержали в ходе референдума возможность эвтаназии для тех, кто неизлечимо болен. Об этом сообщает «Би-би-си».

Против закона об эвтаназии высказались чуть более трети голосовавших. Официальные результаты референдума объявят через несколько дней.

Отмечается, что эвтаназия будет возможна только в случае неизлечимого заболевания, которое должно привести к смерти в течение ближайших шести месяцев и которое приносит «невыносимые страдания». Получить согласие на эвтаназию человек может с 18 лет. При этом он должен иметь возможность выразить свое «информированное согласие». Закон «О выборе конца жизни» в Новой Зеландии начнет действовать примерно через год.

Первой легализовала эвтаназию Бельгия в 2002 году. В дальнейшем ее примеру последовали в Нидерландах, Швейцарии и Канаде.