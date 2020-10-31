В Челябинске выясняют обстоятельства взрыва на территории коронавирусного стационара. Взорвался склад медицинского кислорода. По данным прокуратуры, в результате перебоев с кислородом погибли два пациента, по сведениям городских и региональных властей погибших и пострадавших нет. Согласно предварительной версии МЧС, взрыву и пожару предшествовала разгерметизация, к которой могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования.

Случившееся свидетельствует о серьёзных проблемах, связанных с управлением и организацией процессов в российской медицине. Такое мнение в интервью «Эху» высказал врач Ярослав Ашихмин. По его словам, зачастую власти уверены, что если они построили здание больницы, привезли туда оборудование и врачей, то система заработает сама, но на деле это невозможно.