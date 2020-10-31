На рефенедуме в Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии. За позволение добровольно уходить из жизни людям, страдающими неизлечимыми заболеваниями выступили 65% участников голосования. Почти 34% высказались против, сообщает Би-би-си. Окончательные результаты будут официально объявлены через несколько дней.