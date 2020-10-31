Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании Алексей Рябцев покончил с собой

Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании и глава Общественного совета при МВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Источник, близкий к бизнесмену, рассказал газете Коммерсант— Урал, что 56-летний Рябцев тяжело болел. В предсмертной записке он написал, что больше не может выносить проблем со здоровьем.