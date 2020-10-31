В РПЦ посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих

В Русской православной церкви посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих. С соответствующим комментарием выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Митрополит призвал во всём мире запретить карикатуры, оскорбляющие верующих и отметил. Он отметил, что публикация карикатур может ещё больше дестабилизировать ситуацию.