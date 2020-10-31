В Омске пациенты СПИД-центра пожаловались, что не могут сдать анализы из-за загруженности лабораторий

В Омске пациенты местного СПИД-центра пожаловались, что не могут сдать анализы из-за загруженности лабораторий тестами на коронавирус. Об этом сообщает сайт «Тайга Инфо». Утверждается, что СПИД Центр перестал брать анализы на вирусную нагрузку – это исследование необходимо для оценки эффективности лечения. Официальных комментариев со стороны СПИД-центра и министерства здравоохранения на этот счёт пока не поступало.
2020-10-31T15:35:53+03:00
2020-10-31T15:35:53+03:00
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15:35, 31 октября 2020
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