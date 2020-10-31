Скончался актёр и продюсер Шон Коннери. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его семью. Актёру было 90 лет. Он снялся более чем в 70 кинокартинах. Наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда, Коннери сыграл в семи фильмах об агенте 007. В числе его звёздных работ также «Индиана Джонс», «Неприкасаемые», «Скала». Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA Шон Коннери завершил актёрскую карьеру. В этот же период шотландский актёр получил рыцарский титул.
2020-10-31T16:02:00+03:00
2020-10-31T16:09:26+03:00
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16:02, 31 октября 2020
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