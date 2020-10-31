Минздрав Челябинской области открыл горячую линию после взрыва и пожара на территории больницы

Министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию после взрыва и пожара на территории больницы. По номеру ведомства родственникам предлагают уточнить, куда увезли их близких. После пожара эвакуировали более 150 пациентов, их развезли по другим лечебным учреждениям Челябинска.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. По предварительным данным, взрыву на складе медицинского кислорода в больнице предшествовала разгерметизация, к которой могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации – это версия МЧС. Региональный прокурор заявил, что из-за перебоев с кислородом после взрыва скончались два пациента, власти города и области уверяют, что это не так.