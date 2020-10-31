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15:05, 31 октября 2020

Сразу две оппозиционные акции в эти минуты проходят в Минске

Вместе с уже традиционным женским маршем на улицы города вышли люди с инвалидностью.

Пока акции в центре Минска не сопровождаются задержаниями. В них на данный момент участвует в общей сложности несколько сотен человек. Причем женская колонна и колонна людей с инвалидностью объединились в одну и идут по главной улице города – проспекту Независимости. Протестующие дошли до одной из центральных площадей – Октябрьской.

Как передает белорусское интернет-издание Tut.by, они скандируют различные лозунги, один из них, в частности, – «Пошел вон и твой ОМОН». Некоторые улицы Минска, по словам очевидцев, полицейские перекрыли. Кордоны силовиков стоят и на площади Независимости.

На этом фоне в белорусском МВД сообщили о задержании администратора телеграм-канала «Водители 97» — власти утверждают, что 28-летняя минчанка призывала в нем к насилию на улицах и повреждению различных сооружений. В Генпрокуратуре и вовсе говорят, что подозреваемая была судима за кражу, а сейчас занимается проституцией. Откуда у ведомства эти сведения, не уточняется.

В Белоруссии уже почти три месяца не утихают акции протеста против итогов выборов президента. Их победителем с результатом в 80% был объявлен действующий лидер Александр Лукашенко.



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