У посольства Франции в Москве возобновилась акции протеста мусульман, пока немногочисленная

Об этом сообщает сетевое издание «Рупор Москвы». Полиция проверяет документы участников акции, не предъявляя им никаких претензий.

Акции у французского посольства в Москве начались два дня назад. Мусульмане выступают против карикатур на пророка Мухаммеда и против позиции французских властей по этому вопросу, вчера протестующие сожгли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона.