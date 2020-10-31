В Петербурге сегодня проходят траурные мероприятия в память о крушении российского самолета над Синайским полуостровом

С момента катастрофы прошло пять лет. Тем временем стало известно, что родственникам жертв выплатили миллиард рублей. При этом не все согласны с решением суда.

Родственники пассажиров разбившегося ровно пять лет назад рейса Шарм-эш-Шейх-Петербург получили миллиард рублей. Некоторые остались недовольны выплатами и обратились в суды. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на страховую компанию «Ингосстрах». Суммы рассчитаны по закону об обязательном страховании гражданской ответственности и по мировым соглашениям. Соглашения утверждались судами, они включают компенсацию морального вреда, возмещение затрат на погребение, утраченные багаж и личные вещи, расходы на санаторно-курортное лечение, международную мобильную связь, а также компенсации из-за со смертью кормильца.

Часть родственников подала иски в московский и египетский суды с общей суммой требований более 110 миллиардов рублей. Напомним, катастрофа стала одновременно крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта, и крупнейшей авиакатастрофой 2015 года, а также самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

Ответственность за случившиеся взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ. Следственный комитет России считает катастрофу терактом.