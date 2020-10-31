СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после взрыва и пожара в стационаре в Челябинске

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после взрыва и пожара в стационаре для лечения пациентов с коронавирусом в Челябинске. По предварительным данным, в взорвавшейся кислородной будке произошла разгерметизация. К этому могли привезти нарушения при монтаже или эксплуатации, говорят в региональном управлении МЧС.

Региональный прокурор Виталий Лопин сказал сайту Знак.ком, что за взрывом последовали временные перебои с медицинским кислородом, в результате погибли два пациента. Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в интервью «Эху» сообщила, что смерть людей, которые находились в реанимации не связана со взрывом.