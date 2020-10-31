Заболеваемость наркоманией в России снижается – утверждает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На совещании по вопросам национальной безопасности он сказал, что в прошлом году в центральном округе было зарегистрировано 65 тыс. пациентов с наркоманией, что почти на 18% ниже, чем в 2015 году.